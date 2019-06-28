taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7776
Euro
6.5688
Altın
1419.36
Borsa
95573.12
Gram Altın
263.632

Nurgül Yeşilçay’dan deyim tepkisi

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla günümüzde çok yaygın olarak kullanılan çay deyimine tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 07:58..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Gülperi dizisi ile geride bıraktığımız sezonu başarılı bir şekilde sonlandıran Nurgül Yeşilçay, tatile çıktı.

Oğlu Nejat’ın okul kaydı için Londra’da bulunan Yeşilçay, Türkiye’ye döndükten sonra esprili paylaşımlarına devam ediyor.

Nurgül Yeşilçay’dan deyim tepkisi

"BEN DİYOR MUYUM YOĞURT BEYAZDIR"

Elinde bir bardak çayla çekilmiş fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Yeşilçay, bu karenin altına şunları yazdı:

‘Çay harareti alır’ daki ‘çay’, ‘dere’ manasındaymış. Eee o zaman böyle deyim mi olur? Tabii ki dere harareti alır! Ben diyor muyum yoğurt beyazdır…’

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

54
G20 zirvesi başladı

G20 zirvesi başladı

36
Yeni sigara paketleri belli oldu

Yeni sigara paketleri belli oldu

41
Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

54
Dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak

Dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak

14
Isparta’ya şehit ateşi düştü

Isparta’ya şehit ateşi düştü

5
Koşu testinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Koşu testinde rahatsızlanan asker şehit oldu

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir