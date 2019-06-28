Nurgül Yeşilçay’dan deyim tepkisi

Gülperi dizisi ile geride bıraktığımız sezonu başarılı bir şekilde sonlandıran Nurgül Yeşilçay, tatile çıktı.

Oğlu Nejat’ın okul kaydı için Londra’da bulunan Yeşilçay, Türkiye’ye döndükten sonra esprili paylaşımlarına devam ediyor.

"BEN DİYOR MUYUM YOĞURT BEYAZDIR"

Elinde bir bardak çayla çekilmiş fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Yeşilçay, bu karenin altına şunları yazdı:

‘Çay harareti alır’ daki ‘çay’, ‘dere’ manasındaymış. Eee o zaman böyle deyim mi olur? Tabii ki dere harareti alır! Ben diyor muyum yoğurt beyazdır…’