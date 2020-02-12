Nurgül Yeşilçay’dan Oscar değerlendirmesi

Her sene Oscar ödül törenlerini yakından takip eden Nurgül Yeşilçay, aklına takılan konularda yorumlarda bulundu.

Sadece bir izleyici olarak değil bir oyuncu olarak da değerlendirme yapan Yeşilçay, törenle ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Oscar’ı izleyenler olarak bu saatte böyle darmadağın uyandık bakalım. Bu sene çok iyi filmler vardı. (her sene bu kadar verimli olmuyor) Yapanların edenlerin ellerine sağlık…

"TAKILDIĞIM ŞEYLER VAR"

Yalnız benim de takıldığım şeyler var! Öncelikle Natalie Portman’la aynı şöyle ki: 97 yıllık Oscar ödüllerinde sadece 5 kez kadın yönetmen aday gösterilmiş ve 97 yıllık Oscar tarihinde sadece 1 kez kadın yönetmen ödül almış. Parazit bir ilki başardı. İngilizce konuşulmayan bir filme ilk kez ödül gitti."