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Nurgül Yeşilçay'dan yaşlılara yapılan saygısızlığa tepki

Nurgül Yeşilçay, gençlerin sokağa çıkma yasağı başlatılan yaşlılara yaptığı saygısızlığı eleştirdi.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 07:41..
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 65 yaş ve üzeri için çıkarılan sokağa çıkma yasağı özelinde bir takım kişilerin yaşlı insanlara karşı takındığı sert ve saygısız tavrı eleştirdi.

Yeşilçay, ahlaki değerlerimizin kolaylıkla bozulduğunu söylerken şu ifadeleri paylaştı:

"BÜYÜKLERİMİN ELLERİNDEN ÖPERİM"

“Panikten ,ölüm korkusundan etrafındaki her şeye saldıran, ahlaki değerlerini bir çırpıda yok eden toplumların, etik sonuçlarına hazırlıklı olmalıyız demek ki!

Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun! Bu kolektif panik hali asıl korkunç olan! Büyüklerimin ellerinden öperim!”

Nurgül Yeşilçay'dan yaşlılara yapılan saygısızlığa tepki

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