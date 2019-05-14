Nuri Alço evlilikten korkuyor

Türk Sineması’nın kötü adamı Nuri Alço, bu aralar özel hayatında çok kararsız. 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifi eden Alço, her erkek gibi nikahtan korkuyor.

"PROBLEM ÇIKABİLİR"

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük 35 yaşındaki Burcu Sezginoğlu’na evlilik teklif ettiğini ancak aradaki yaş farkından dolayı kararsız kaldığını açıkladı. Oyuncu “Şu an için aramızda problem yok ama yıllar sonra çıkabilir. Bu sebeple evlilik beni düşündürüyor” dedi.

"DUDAĞIMDAKİ UÇUĞU SEVEN ADAM"

Burcu Sezginoğlu evlilik teklifi aldıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı: “Beni, baharı sever gibi sevdin. Çölün ortasında bulduğun çiçek gibi. Dağınık saçlarımı, dudağımdaki uçuğu, sakarlıklarımı sevdin. Dostum, sevdam, gökyüzüm.”

olarak tanındı.