Nusret Gökçe memleketi Erzurum'a gitti

Tuz serpme hareketiyle dünyaca üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, doğduğu şehir olan Erzurum'u ziyaret ederek köyüne gitti. Gökçe o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

ÇOCUKLARI TEK TEK DİNLEDİ

Annesinin adına yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret eden Nusret Gökçe büyük bir ilgiyle karşılandı. Külliyeyi ve camiyi kullanan çocuklarla sohbet eden Nusret hepsinin isteklerini yazarak gerçekleştireceği sözünü verdi.

Ayrıca Nusret, Erzurum'daki soğuk havalara aldırmadan paçaları sıvayıp dereye girdi.