Saltbae hareketini tüm dünyaya yayan Nusret’ten, dikkat çekici bir video daha geldi. Nusret, ‘saltbae’ hareketiyle bu kez New York’u tuzladı.

NEW YORK’A TUZ DÖKTÜ

Amerika'da New York ve Miami'de restoranları bulunan Nusret, helikopter üzerinden New York'a tuz dökerek yine sürpriz bir harekete imza attı.

Sosyal medyayı kullanan en etkili isimlerin başında gelen Nusret’in, yaptığı her paylaşım olay oluyor. Nusret’in şu an da Instagram’da 25 milyon takipçisi bulunuyor.

Nusret, New York’u tuzladı VİDEO