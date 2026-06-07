Nüzhetiye Şelalesi, doğa tutkunlarını ağırlıyor

Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler, İstanbul’a yakın konumu sayesinde Nüzhetiye Şelalesi’ni günübirlik kaçış rotası olarak tercih ediyor. Yazın gelişiyle birlikte bölge, hem yürüyüş gruplarını hem de fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

HAZİRANLA BİRLİKTE YEŞİLİN HER TONU CANLANDI

Haziran ayının etkisiyle orman örtüsünün tamamen canlandığı Nüzhetiye Şelalesi çevresi, ziyaretçilere adeta doğal bir tablo sunuyor.

Dere yatağı boyunca uzanan kıvrımlı su yolları, yosun tutmuş kayalıklar ve yoğun orman dokusu bölgeye masalsı bir atmosfer kazandırıyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Bölge özellikle hafta sonları doğa yürüyüşü yapmak isteyen grupların yoğun ilgisini görüyor. Patika yollar boyunca ilerleyen ziyaretçiler, hem zorlu hem de keyifli bir parkur deneyimi yaşıyor.

Doğal güzellikleri fotoğraflamak isteyenler için şelale çevresi, her köşesinde farklı bir manzara sunuyor.

SARP KAYALIKLARDAN DÖKÜLEN SERİN SU

Şelalenin en dikkat çeken özelliklerinden biri, sarp kayalıkların arasından metrelerce yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu doğal havuzlar oluyor.

Bu doğal oluşumlar, özellikle sıcak havalarda serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip bir ortam sağlıyor.