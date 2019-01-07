Nvidia'dan daha uygun fiyatlı ve üstün özellikli yeni ekran kartı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES, 8 Ocak Salı günü başlayacak. Fuar başlamadan önce Nvidia, bir sürprize imza atarak yeni nesil RTX ekran kartını, düzenlediği basın toplantısında duyurdu. Şirket, yeni piyasaya süreceği RTX 2060 isimli yeni ekran kartının, GTX 1070 Ti'dan daha güçlü özellikler barındırdığını ifade etti.

FİYAT - PERFORMANS ÜRÜNÜ OLACAK

15 Ocak'ta piyasaya sürülecek olan RTX 2060 için 350 dolarlık bir fiyat belirlendi. Özellikle, yeni nesil RTX serinin yüksek fiyatlı olduğu göz önüne alındığında, bu fiyat oldukça uygun. RTX 2060, Nvidia'nın en popüler ekran kartı olan önceki nesil GTX 1060'a göre mevcut oyunlarda yüzde 60 daha hızlı performans sergileyecek. Ayrıca bu ekran kartı, GeForce GTX 1070 Ti'ın performansının da üstünde olacak.





RTX 2060, 6GB GDDR6 ve 240 Tensor çekirdeğe sahip olacak. Şimdilik ürünle ilgili başka bir ayrıntı bulunmasa da birçok oyunsever, bu uygun fiyatlı ekran kartının piyasaya sürülmesinden oldukça memnun.





