taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8167
Euro
6.5881
Altın
1326.71
Borsa
92825.57
Gram Altın
248.183

NYT artık karikatür yayınlamayacak

İsrail yanlısı çizgisiyle bilinen The New York Times gazetesi, Trump ile Netanyahu çiziminin 'Yahudi karşıtlığıyla' suçlanması sonrası, siyasi karikatürlere paydos dedi.

AA | 11.06.2019 - 18:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
NYT artık karikatür yayınlamayacak

The New York Times'ın uluslararası edisyonunun, artık siyasi karikatürlere yer vermeme kararı aldı. Alınan bu kararın, 25 Nisan'da yayınlanan karikatüre gelen tepkilerden kaynaklandığı belirtildi.

NYT artık karikatür yayınlamayacak(Eleştirilen karikatür)

YAHUDİ LOBİSİ BASKI OLUŞTURDU

Yahudi karşıtlığı suçlamalarının hedefi yapılan karikatürde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Davut yıldızlı tasmalı kılavuz köpeği, onu tasmasından çekiştiren ABD Başkanı Donald Trump kippa ve siyah gözlük takmış bir görme engelli olarak resmedilmişti.

Yahudi lobisi ve Trump ile Netanyahu'nun karikatüre tepkiler göstemesi üzereine New York Times, karikatürü çizen kişiyi işten çıkartmıştı.

İsrail'den New York Times'ın karikatürüne tepki

NYT artık karikatür yayınlamayacak


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

632
Binali Yıldırım'ın, İsmail Küçükkaya itirazına tepkisi

Binali Yıldırım'ın, İsmail Küçükkaya itirazına tepkisi

217
AK Parti'den bakanlara gayri resmi sorular

AK Parti'den bakanlara gayri resmi sorular

230
Portakal ve Küçükkaya'dan karşılıklı övgüler

Portakal ve Küçükkaya'dan karşılıklı övgüler

499
HDP'li vekil ile Küçükkaya arasında moderatör tartışması

HDP'li vekil ile Küçükkaya arasında moderatör tartışması

166
Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

210
Balıkesir'de kaza: 4 ölü, 42 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 ölü, 42 yaralı

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir