NYT artık karikatür yayınlamayacak

The New York Times'ın uluslararası edisyonunun, artık siyasi karikatürlere yer vermeme kararı aldı. Alınan bu kararın, 25 Nisan'da yayınlanan karikatüre gelen tepkilerden kaynaklandığı belirtildi.

(Eleştirilen karikatür)

YAHUDİ LOBİSİ BASKI OLUŞTURDU

Yahudi karşıtlığı suçlamalarının hedefi yapılan karikatürde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Davut yıldızlı tasmalı kılavuz köpeği, onu tasmasından çekiştiren ABD Başkanı Donald Trump kippa ve siyah gözlük takmış bir görme engelli olarak resmedilmişti.

Yahudi lobisi ve Trump ile Netanyahu'nun karikatüre tepkiler göstemesi üzereine New York Times, karikatürü çizen kişiyi işten çıkartmıştı.

İsrail'den New York Times'ın karikatürüne tepki



