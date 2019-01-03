NYT: Zengin türkler yığınlar halinde Türkiye'den kaçıyor

Türkiye karşıtı yayınları ile birlikte zaman zaman FETÖ'ye de arka çıkan yazıların kaleme alındığı New York Times algı operasyonlarına bir yenisini ekledi.

Türkiye'de göç hareketlerine ilişkin bir yazının yayınlandığı haberde zengin ve elitist kesimin yurdu terk etmesi konusunda girişimler başlattığını yazdı.

YIĞINLAR HALİNDE GÖÇ EDİYORLAR

Haberin başlığında "Türkler, yeteneklerini ve varlıklarını da alarak, yığınlar halinde ülkeyi terk ediyor" başlığı ile yayımlanan haberde, ülkeden ayrılan Beyaz Türklere dikkat çekildi.

VARLIKLAR YURT DIŞINA TAŞINIYOR

AfrAsia Bankası tarafından hazırlanan verilerin yayınlandığı Küresel Varlık Göçü İncelemesi raporuna göre, bu varlıkların çoğu Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındı.

Haberde çok sayıda kişinin de Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan mülk alma yoluyla göç yolunu kullandığı da kaydedildi.