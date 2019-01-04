Oba kültürü Istranca'da yaşatılıyor

Trakya'nın saklı cenneti olarak adlandırılan, doğası, tarihi, denizi ve lezzetleriyle ön plana çıkan kentlerinden biri olan Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Armutveren köyünde, Istranca Ormanları'nın içerisinde ekoturizmin yaşatılması amacıyla eski Türk oba kültürünü yansıtan kamp alanı kuruldu.

Doğaya zarar vermeden kurulan ve otantik yapısıyla dikkat çeken alan, turistlere doğanın güzelliklerini keşfetme fırsatı sağlıyor.

GELİN GÖRÜN TAVSİYESİ

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Istranca Ormanları'nın içerisinde kurulan ve oba kültürünün yaşandığı tesisin görülmeye değer olduğunu ifade etti.

Türk milletinin tarihini ve kültürünü iyi bildiğini belirten Bilgin, tarihi ile ilişki kuran, bağlantısını kesmeyen milletlerin, geleceklerini her zaman çok daha iyi yaşadıklarını vurguladı.