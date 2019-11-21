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Ocağı tamir etmeye geldi, gaz kaçağını çakmakla kontrol etti

Şanlıurfa'da doğalgaz ocağını tamir etmek için gelen usta, gaz kaçağını çakmakla kontrol edince patlama meydana geldi.

İHA | 21.11.2019 - 21:29..
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan aile, ocaklarındaki sorunu gidermesi için eve usta çağırdı.

Eve gelen usta tamiratın ardından çakmaklı kontrol yapınca patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle mutfak duvarı yıkılırken usta ise yaralandı.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Patlamayla birlikte evde yangın da çıktı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ocağı tamir etmeye geldi, gaz kaçağını çakmakla kontrol etti

Ocağı tamir etmeye geldi, gaz kaçağını çakmakla kontrol etti

Ocağı tamir etmeye geldi, gaz kaçağını çakmakla kontrol etti

Ocağı tamir etmeye geldi, gaz kaçağını çakmakla kontrol etti

Ocağı tamir etmeye geldi, gaz kaçağını çakmakla kontrol etti


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