taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.022
Euro
6.7496
Altın
1291.16
Borsa
87682.7
Gram Altın
249.903

Öcalan'a yasak kalktı, akıllara Bahçeli'nin sözleri geldi

Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yapacağı görüşmede sakınca olmadığını dile getirmişti.

AA & Ensonhaber | 16.05.2019 - 15:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Öcalan'a yasak kalktı, akıllara Bahçeli'nin sözleri geldi

23 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde Türkiye gündemi yine oldukça yoğun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmemesi için daha önce kısıtlama kararlarının olduğunu hatırlattı. Bakan Gül, bu kararların kaldırıldığını ve Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşebileceğini açıkladı.

Bu açıklamaların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği merak edilmeye başlandı. Oysa MHP Lideri bu konudaki tavrını net bir şekilde açıklamıştı.

BAHÇELİ, "AVUKATLARIYLA GÖRÜŞEBİLİR" DEMİŞTİ

Bahçeli, "Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten. Bunu büyüterek farklı noktalara getirerek, hele hele PKK onun YPG’siyle onun HDP’siyle iş birliği yapıp seçim kazanma sevdasına kapılanların, ağızlarına böyle bir görüşmeyi almamaları lazım. Ağızlarına almaları gereken görüşme, yattaki görüşmeler olmalıdır."kullanmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Bakan açıkladı: Öcalan avukatlarıyla görüşebilecek VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

170
Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

632
Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

136
AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

257
Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

316
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım talebi

ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım talebi

302
Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

541
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir