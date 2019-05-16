Öcalan'a yasak kalktı, akıllara Bahçeli'nin sözleri geldi

23 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde Türkiye gündemi yine oldukça yoğun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmemesi için daha önce kısıtlama kararlarının olduğunu hatırlattı. Bakan Gül, bu kararların kaldırıldığını ve Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşebileceğini açıkladı.

Bu açıklamaların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği merak edilmeye başlandı. Oysa MHP Lideri bu konudaki tavrını net bir şekilde açıklamıştı.

BAHÇELİ, "AVUKATLARIYLA GÖRÜŞEBİLİR" DEMİŞTİ

Bahçeli, "Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten. Bunu büyüterek farklı noktalara getirerek, hele hele PKK onun YPG’siyle onun HDP’siyle iş birliği yapıp seçim kazanma sevdasına kapılanların, ağızlarına böyle bir görüşmeyi almamaları lazım. Ağızlarına almaları gereken görüşme, yattaki görüşmeler olmalıdır."kullanmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Bakan açıkladı: Öcalan avukatlarıyla görüşebilecek VİDEO