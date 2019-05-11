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Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi Bahçeli'ye soruldu

Devlet Bahçeli, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinde sakınca olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 14:08..
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Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi Bahçeli'ye soruldu

Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan, 8 sonra ilk kez avukatlarıyla görüştü.

Yapılan bu görüşme, yeniden bir çözüm sürecinin başlayacağı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Bu iddialar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yalanlandı.

Konuyla ilgli devam eden tartışmalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Devlet Bahçeli, şunları söyledi: "Tabii HDP seçmeniyle, Kürt kökenli kardeşlerimizi birbiriyle karıştırmamak lazım. Yorumu o şekilde ele aldığımız zaman; HDP’nin oylarının hepsini Cumhur ittifakına kanalize edecek bir taviz politikası takip ediliyor gibi bir anlayış ortaya çıkar ki bu doğru değildir. Bu bir talep meselesidir. Avukatıyla uzun yıllar görüşememesinin ısrarlı bir şeklidir. Bir hanımefendi milletvekilinin cezaevinde 160 günden beri ölüm orucu tutmuş olmasındandır.

ÇÖZÜM SÜRECİNİ KAPSAMAYAN....

Böyle bir durum karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği şekliyle; çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır.

AVUKATIYLA GÖRÜŞSÜN

Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten. Bunu büyüterek farklı noktalara getirerek, hele hele PKK onun YPG’siyle onun HDP’siyle iş birliği yapıp seçim kazanma sevdasına kapılanların, ağızlarına böyle bir görüşmeyi almamaları lazım. Ağızlarına almaları gereken görüşme, yattaki görüşmeler olmalıdır."

MİTİLİ SORUYORSAN YATA GEREK YOK

Yattaki görüşmeye ilişkin duyumunun olup olmadığı sorulan Bahçeli, "Valla benim yatla alakam yok, mitili soruyorsan onun için de yata gerek yok." dedi.

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