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ODTÜ'de ağaç kesimi durduruldu

ODTÜ'de yurt yapımı için başlanan ağaç kesimi işlemi, Rektör Verşan Kök'ün talimatıyla, durduruldu.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 15:08..
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ODTÜ'de ağaç kesimi durduruldu

ODTÜ Kavaklık bölgesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapımı için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı ve ağaç kesim işlemi başladı.
Öğrenciler ağaç kesimine büyük tepki gösterdi.

Çıkan olaylar sonrasında ağaç kesiminin durdurulduğu açıklandı.

ODTÜ'de ağaç kesimi durduruldu VİDEO

VEKİLLERİN ŞOVU

Ağaç kesimi haberleri çıkar çıkmaz CHP'li milletvekilleri olay yerine geldi. İşi şova dönüştüren vekiller ağaçların kesilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

"REKTÖR BEY İLE GÖRÜŞTÜM, DURDURDULAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, "Bizzat rektör beyle görüştüm. Ağaç kesimini durdurdular. İnşaatla ilgili belediyemiz tutanak tuttu. Şimdi hem Çankaya Belediyesi ile hem de Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp oranın bir an önce mühürlenmesi işleminin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

ODTÜ'de ağaç kesimi durduruldu

ODTÜ'de ağaç kesimi durduruldu

ODTÜ'de ağaç kesimi durduruldu

ODTÜ'de ağaç kesimi durduruldu

ODTÜ'de yurt yapılacak alan havadan görüntülendi VİDEO

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