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ODTÜ'de CHP'li Gamze Taşçıer polislerle tartıştı

Eyleme katılmak için makam aracıyla ODTÜ'ye girmeye çalışan CHP'li vekil, polisleri görünce aşağı inip herkese bağırmaya başladı.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 12:13..
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ODTÜ'de CHP'li Gamze Taşçıer polislerle tartıştı

ODTÜ'de yaşanan gerginliklere CHP de katıldı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, ODTÜ'de eylemlerin başladığı haberlerini görünce makam aracına bindi ve yola çıktı.

Ağaç kesiminin yapıldığı alana doğru ilerlemek isteyen CHP'li Taşçıer, içeri alınmadı.

Aracı durdurulunca sinirli bir şekilde aşağı inen CHP'li vekil, danışmanından kayda girmesini istedi ve polislere bağırmaya başladı.

"BEN MİLLETVEKİLİYİM, ARACIMI DURDURAMAZSINIZ"

CHP'li Gamze Taşçıer, "Durduramazsınız, kamu aracı bu. Milletvekili aracı bu. Milletvekilinin aracı bu. Engelleyemezsiniz, durduramazsınız. Aracı arama yetkiniz. Bu araç milletvekili aracı. Aracı durduramazsınız da. Ben milletvekiliyim, milletvekili aracının dokunulmazlığı var. İstediğim yere girerim." diye bağırdı.

CHP'li Gamze Taşçıer, ODTÜ girişinde polisle tartıştı VİDEO

ODTÜ'de CHP'li Gamze Taşçıer polislerle tartıştı

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