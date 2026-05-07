ODTÜ’de İlkay Akkaya konserinde Türk bayrağı açan gençlere saldırı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, her gün yeni bir olayla gündemde...

Türkiye'nin köklü üniversitesi, bilimle değil daha çok toplum değerlerine aykırı organizasyonlarla gündeme geliyor.

Her muhalif eylemde, her provokasyonda, her toplum ve aile ahlakına ters girişimde boy gösteren ODTÜ'lüler, bilimle gündeme gelmemeleriyle de eleştiriliyor.

Bu kez ODTÜ, bahar şenliklerinde çıkan kavgayla gündemde...

KONSERDE OLAY ÇIKTI

Ankara'da bahar şenliklerindeki İlkay Akkaya konserinde Türk bayrağı açan gruba saldırı yapıldı.

İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ

ODTÜ kampüs alanındaki konserde sahne alanları yuhalayan grup ile başka bir grup arasında tartışma çıktı.

BAZI ÖĞRENCİLER YARALANDI

Tartışmanın büyümesiyle bayrak açan gruba, karşı taraf saldırdı.

Okulun güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken, saldırı sonucu yaralanan bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Gençlere yönelik saldırıyı başlatan şahsın, “Sizi öldürürüm” dediği duyulurken DHKP-C silahlı terör örgütünün "sözde" Ankara sorumlusu olduğu ve örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

