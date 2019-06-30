ODTÜ'nün mezuniyet töreni öncesinde pankart gerginliği yaşandı.

Mezun öğrenciler; tören alanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu 'her şey çok güzel oldu' yazısının olduğu pankartı sokmak istedi.

İZİN ÇIKMADI

Pankartları tek tek kontrol eden güvenlik görevlileri, bu pankarta el koydu ve girişe izin vermedi.

ODTÜ'de öğrencilerin pankartına engel VİDEO

Geçtiğimiz yıl ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankartlar yine tartışma konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu pankartı açan öğrencileri Beştepe'ye davet ederek samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirmişti.