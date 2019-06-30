taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

ODTÜ'de öğrencilerin pankartına engel

ODTÜ'lü öğrencilerin açmak istediği "Her şey çok güzel oldu" pankartına güvenlikten izin çıkmadı.

Haber Merkezi | 30.06.2019 - 16:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

ODTÜ'nün mezuniyet töreni öncesinde pankart gerginliği yaşandı.

Mezun öğrenciler; tören alanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu 'her şey çok güzel oldu' yazısının olduğu pankartı sokmak istedi.

İZİN ÇIKMADI

Pankartları tek tek kontrol eden güvenlik görevlileri, bu pankarta el koydu ve girişe izin vermedi.

ODTÜ'de öğrencilerin pankartına engel

ODTÜ'de öğrencilerin pankartına engel VİDEO

Geçtiğimiz yıl ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankartlar yine tartışma konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu pankartı açan öğrencileri Beştepe'ye davet ederek samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

984
İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

599
Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

197
Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

257
Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

268
Trump'ın kızı G20 Zirvesi'nde rezil oldu

Trump'ın kızı G20 Zirvesi'nde rezil oldu

63
Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek

Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir