ODTÜ'de Türk Bayrağı'na saldıranlara operasyon: 6 gözaltı

Akademik faaliyetlerden çok provokatif faaliyetlerle anılan ODTÜ yine benzer bir olayla gündemde.

ODTÜ bu sefer de kampüs alanı içindeki terör örgütü bağlantılı kişilerin Türk Bayrağı'na saldırısıyla tartışılıyor.

Bahar şenliklerinde İlkay Akkaya'nın konseri sırasında Türk bayrağı açan bir grup öğrenciye, konser alanındaki başka bir grup tarafından fiziki saldırıda bulunuldu.

ŞİŞELER FIRLATIP, KEMERLERLE VURDULAR

Bayrak açan öğrencilere şişeler fırlatıldı. Bazı saldırganlar gençlere kemerle vurdu.

Görüntülerde provokasyonu başlatan kişinin öğrencilere "sizi öldürürüm" diye bağırdığı duyuldu.

ÖĞRENCİLER HASTANELİK EDİLDİ

Saldırıda bazı öğrenciler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayların daha fazla büyümesini güvenlik görevlileri engelledi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Konser esnasında Türk bayrağı açan gruba saldıran 6 kişi gözaltına alındı.

Saldırganlardan birinin DHKP-C silahlı terör örgütünün "sözde" Ankara sorumlusu olduğu ve örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

"ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olaylarla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır.

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır."

