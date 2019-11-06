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Öğrenci servisinden 176 kilo esrar çıktı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, jandarma takibe aldığı öğrenci servisi olarak kullanılan minibüste 176 kilogram esrar ele geçirdi.

DHA | 06.11.2019 - 11:10..
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda Hani'de yaşayan M.O.'nun, elinde bulundurduğu uyuşturucuyu dikkat çekmemek ve arama-kontrol noktalarından kolaylıkla geçebilmek için okul servis minibüsüyle birlikte büyük şehirlere sevk edeceği belirlendi.

M.O., polis tarafından takibe alındı.

Öğrenci servisinden 176 kilo esrar çıktı

176 KİLO UYUŞTURUCU ÖĞRENCİ SERVİSİNDEN ÇIKTI

M.O.'nun uyuşturucuyu, Hani ilçesi girişinde S.T. ve S.Ç. isimli suç ortaklarıyla birlikte öğrenci servisine yüklediği belirlendi. Bunun üzerine minibüs durdurulup, arama yapıldı. Aramada aracın koltukları çıkarılan arka bölümünde satışa hazır 176 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öğrenci servisinden 176 kilo esrar çıktı VİDEO

Öğrenci servisinden 176 kilo esrar çıktı

Öğrenci servisinden 176 kilo esrar çıktı

Öğrenci servisinden 176 kilo esrar çıktı

Öğrenci servisinden 176 kilo esrar çıktı

Öğrenci servisinden 176 kilo esrar çıktı

Öğrenci servisinden 176 kilo esrar çıktı

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