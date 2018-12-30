Öğrencileri izlemek için akıllı üniformalar kullanılıyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre Çin'deki okullar, öğrencilerin devamsızlık oranını azaltmak için akıllı üniformalar kullanıyor. Bu üniformalar sayesinde öğrencinin nerede olduğu anında tespit edilebiliyor.

ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Her iki omuzda da iki çip bulunduran akıllı üniformalar, öğrencilerin okula ne zaman girip çiktığını, nerede olduklarını ve hangi öğrencinin hangi kıyafeti giydiğini tespit edebiliyor. Ayrıca öğrencilerin okuldan izinsiz ayrıldıkları sırada, üniforma merkeze bir alarm sinyali gönderiyor. Rapora göre bu üniformaların ek özellikleri de var. Örneğin üniformalar, öğrencilerin derste uyuyup uyumadığını da kolaylıkla tespit edebiliyor.

Üniformalar çipli olmasına rağmen rahatlıkla yıkanabiliyor. Üretici şirket, üniformaların 150 santigrat dereceye kadar olan yıkamalara dayanabileceğini açıkladı. Çin'in Guizhou Eyalet bölgesindeki 10 okulda belirli bir süredir kullanılan akıllı üniformalar, okul müdürleri tarafından oldukça kullanışlı bulunuyor. Bazı güvenlik kaygılarına da açıklık getiren yetkililer, okuldan sonra öğrencilerin yerlerini tespit etmediklerini de açıkladı.