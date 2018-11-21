Sivas’ta 5 katlı apartmanda yaşayan öğrencilerin çatıya bıraktığı kül yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası çatının kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

SOBA KÜLÜ ALEV ALDI

Yangın saat 13.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak’taki 5 katlı Bizim Apartmanı’nın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre apartmanda yaşayan öğrencilerin çatıya döktüğü soba külü alev alınca çatıyı sardı. Alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Meraklı vatandaşlar yangını ilgiyle izlerken itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Ekipler kullanılmaz hale gelen çatıda soğutma çalışması yaptı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.