Öğrencilerine her sabah çorba pişiriyor

Amasya merkeze bağlı Kaleköy Çavuşhan İlkokulu'nda birleştirilmiş sınıfta görev yapan 18 yıllık sınıf öğretmeni Hilal Erbaş, 14 öğrencinin bulunduğu okulda akşamdan hazırladığı çorbayı ilk teneffüste elleriyle dağıtıyor.

ÇORBA SOBADA PİŞİYOR

Öğrencilerinin günün erken saatlerinde iştahlarının olmadığı için genelde okula kahvaltı yapmadan geldiklerini, bu durumun derslere katılımlarını etkilediğini belirten Hilal Erbaş, “Aklımıza teneffüste çorba fikri geldi. İlk teneffüsümüze kadar çorbamızı pişiriyoruz. Birlikte yiyoruz. Sonra dersimize devam ediyoruz.” dedi.

Amasya’da öğrencilerine her sabah çorba pişiren öğretmen İZLE

"DERSE KATILIMLARI YÜKSELDİ"

Velilerin de memnun olduğu uygulama ile öğrencilerin derse odaklanma problemini aştıklarını vurgulayan Erbaş, “Çorba etkinliğimizle beraber bariz bir şekilde dikkatleri de, başarıları da artı. Canlı ve heyecanlılar. Derse katılımları yükseldi.” diye konuştu.

TARHANA VE MERCİMEK ÇORBASI SEVİYORLAR

Öğrenciler ise en sevdikleri çorba türlerinin başında tarhana ile mercimek çorbasının geldiğini söyledi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE MEMNUN KALDI

Yöresel ve çeşitli türlerdeki çorbalardan ikram edildiği etkinlikle öğrencilerin sağlıklı beslenmelerinden memnuniyet duyan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, çorba ikramı yapılan uygulamaya bizzat katılarak rol model olan meslektaşını tebrik etti.