Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı

ABD’nin Güney Carolina eyaletine bağlı Darlington’da bir lisede öğretmenlik yapan Anna Elizabeth Patton, 16 yaşındaki öğrencisiyle ekim ayında ilişki yaşamaya başladı.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ VE ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR

22 yaşındaki Patton, farklı sosyal medya hesaplarından öğrencisinin telefonuna cinsel içerikli mesaj ve çıplak fotoğraflarını gönderdi.

BİRÇOK KEZ CİNSEL İLİŞKİ

Daha sonra Patton ve adı açıklanmayan öğrenci, öğretmenin evinde ve arabasında olmak üzere birden çok kez cinsel ilişkiye girdi. Öğrencinin ailesi çocuklarının davranışlarında gariplik sezince, telefonunu kontrol etti.

TUTUKLANDI

Çocuklarının Patton’la olan ilişkisini öğrenen aile, polise başvurdu. Söz konusu mesajları inceleyen polis ekipleri, Patton’u tutukladı.

OKULDAN AÇIKLAMA

Olayın yerel basında yer alması üzerine okul yönetimi de bir açıklama yayınladı. Açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin en önemli konu olduğu ve polisle her türlü iş birliğine açık oldukları belirtildi.