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Öğretmenevinde kalmak için nikah cüzdanı şartı

Danıştay, kadın ve erkeğin öğretmenevinde aynı odada kalabilmesi için nikah cüzdanının şart olduğuna karar verdi.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 14:22..
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İstanbul Silivri'de bir davaya katılan kadın avukat, erkek arkadaşıyla konaklamak için Silivri Öğretmenevi'ne gitti.

Aynı odada kalmak isteyen çift, evlilik cüzdanları olmadığı için tek oda vermedi.

Kadın avukat, bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenevi Uygulama Yönergesi'ni mahkemeye taşıdı ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

Avukatın hazırladığı dilekçede “Evli çiftler ile evli olmayan çiftler arasında ayrımcılık yapıldığı, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu, manevi varlığı geliştirme hakkının ve özel hayata saygı ilkesinin ihlal edildiği” ifadeleri yer aldı.

DANIŞTAY REDDETTİ

Habertürk'ün haberine konuyla ilgili son kararı Danıştay verdi.

Danıştay 10. Dairesi, evli olmayan çiftlerin aynı oda da kalamayacağına dair düzenlenenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

MEB'İN SAVUNMASI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Danıştay'a gönderilen savunmada ise “Yönergeye konu kurumlarda gerek resepsiyon gerekse de kat hizmetleri ve benzeri departmanlarda mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum öğrencilerinin stajyer olarak beceri eğitimi yaptıkları, bu nedenle bu kurumların sadece konaklama yeri olarak değerlendirilmesi gerektiği” görüşüne yer verildi.

 

 

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