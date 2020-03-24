Oğuzhan Koç, yeni aşkını dağ evine götürdü iddiası

Yıllardır birlikte olduğu Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç, eski aşkını çabuk unuttu.

Cansu Dila Gülsoy adlı bir genç kız Koç’un sık sık gittiği dağ evinden fotoğraflar yayınladı. ikilinin bu paylaşımları aşk yaşadığı ve karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlandı.

Gülsoy’un yayınladığı bir karede Koç’un beyaz aracının görünmesi de dedikoduları iyice alevlendirdi.

Cansu Dila Gülsoy sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerine Instagram’da şu açıklamayı yaptı:

"KİRALADIK"

“Bu ev hafta sonu arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev. Aynı şekilde Oğuzhan Koç’un da sürekli zaman geçirdiği bir evmiş. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırırsanız, bu evin çoğu sitede ilanını bulursunuz zaten.”

Oğuzhan Koç, sık sık gittiği dağ evinden fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlıyor.