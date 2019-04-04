Okan Can Yantır, Sıla hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı Sıla ile birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelen Okan Can Yantır'dan, kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Ahmet Kural, kavganın yaşandığı akşam Sıla'nın, Okan Can Yantır ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini söylemişti.

SILA "İLİŞKİMİZ VAR" DEMİŞTİ

Sıla ise verdiği ifadede, Okan Can Yantır ile birlikte olduklarını kabul etmişti. Ancak önceki akşam kameralara takılan Okan Can Yantır, söyledikleriyle kafaları karıştırdı.

OKAN AŞKI YALANLADI

Bir mekandan çıkarken görüntülenen Yantır, Sıla ile ilişkisi olduğu iddiasına cevap verdi; "Öyle bir şey yok. Bu olayda benlik bir şey yok." dedi.

Okan Can Yantır'ın adı, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olan ve Çukur dizisiyle adını duyuran Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamasıyla duyulmuştu.