Oktay Kaynarca: Pembe pantolon mu asla

Bir erkek giyim markasının yüzü olan Oktay Kaynarca, düzenlenen basın davetinde açıklamalarda bulundu.

"PEMBE PANTOLON GİYMEM"

Modayı takip etmediğini söyleyen Kaynarca, “Beni alışveriş yaparken pek göremezsiniz. Artık yaşım öyle her şeye giymeye de müsait değil öyle pembe pantolon veya dar paça bir şey giyinmem!” dedi.

"BU SENE GEZECEĞİM"

Tatil planları sorulan Kaynarca, “Bu sene hiç bir planım yok. Doğrusu arabaya atlayarak tabelalara baka baka gitmek kafa dağıtmak istiyorum. Tabii Bodrum da olacak, ama uzun süreli kalmayacağım. Yurt dışı tatili de yapacağım bu sene.” dedi.