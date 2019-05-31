taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.895
Euro
6.5823
Altın
1294.37
Borsa
89344.39
Gram Altın
245.408

Oktay Kaynarca: Pembe pantolon mu asla

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, son dönemde erkek modasında artan feminen çizgileri üstü kapalı eleştirdi.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 10:13..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Bir erkek giyim markasının yüzü olan Oktay Kaynarca, düzenlenen basın davetinde açıklamalarda bulundu.

Oktay Kaynarca: Pembe pantolon mu asla

"PEMBE PANTOLON GİYMEM"

Modayı takip etmediğini söyleyen Kaynarca, “Beni alışveriş yaparken pek göremezsiniz. Artık yaşım öyle her şeye giymeye de müsait değil öyle pembe pantolon veya dar paça bir şey giyinmem!” dedi.

"BU SENE GEZECEĞİM"

Tatil planları sorulan Kaynarca, “Bu sene hiç bir planım yok. Doğrusu arabaya atlayarak tabelalara baka baka gitmek kafa dağıtmak istiyorum. Tabii Bodrum da olacak, ama uzun süreli kalmayacağım. Yurt dışı tatili de yapacağım bu sene.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

739
Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

101
Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

16
Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

31
Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

38
Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

252
Bayram tatili öncesi sürücülere kör nokta uyarısı

Bayram tatili öncesi sürücülere kör nokta uyarısı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir