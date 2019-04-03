Okuma kültürünü yaygınlaştırmak için OKUYAY Platformu kuruldu

Hep duyuyoruz, hatta belki bazen bu cümleyi biz kuruyoruz: Türkiye’de kitap okunmuyor. Ben bu konuya olumlu yanından bakmayı tercih ediyorum aslında. Okumanın değerinin farkındayız ve zamanla daha da çok okuyacağız diye umuyorum. Son günlerde metrolarda, otobüslerde kitap okuyan insanların sayısında artış gördükçe de bu umudum artıyor. Çünkü bu konuda pek çok iyileştirme söz konusu. Son dönemin en çok gündemde olan konulardan biri okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, biliyorsunuz. Bu konuda atılan son önemli adım ise, OKUYAY Platformu’nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) kurulması oldu.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin OKUYAY Platformu, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında hibe almaya hak kazandı. Okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşmasını destekleyen OKUYAY Platformu’nun ilk hedefi ise, aynı amaçta olan STK’lere, aktivistlere ve gönüllülere de destek vererek, Türkiye ve Avrupa’daki tüm iyi örnekleri, Türkiye geneline yaymak!

Bu hedef kapsamında OKUYAY Platformu’nun, İstanbul Taksim’de bulunan çalışma ofisinde düzenleyeceği toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

ORTAKLIKLA ÇALIŞILACAK

OKUYAY Platformu’na çalışmalarında TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği), AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklık edecek. Okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin seçilecek 4 bölgesinde çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirerek pilot uygulamalar yapacak. Proje sonunda hazırlanacak olan “Okuma Kültürünü Geliştirmeye Yardımcı Kılavuz”un ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması ön görülüyor.

Platform bünyesinde kurulacak “Okuma Kültürü” konulu kitaplık ise, araştırmacıların kullanımına açık olacak. 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Platformu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından sürdürülmesi hedefleniyor.

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Damla Karakuş

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