Okyanuslar yükseldikçe yüzebilen şehirler inşa edilecek

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmeye çalışan araştırmacılar, deniz seviyesindeki ciddi yükselişler için şimdiden ciddi uyarılar yapıyor. Eğer bilim insanlarının tahminleri doğru çıkarsa Wall Street, Miami, Shanghai ve Cape Cod gibi şehirler, yüz yıldan daha kısa bir zamanda sular altında kalabilir.

Bir girişimcilik şirketi, okyanuslarda demirleyebilecek yüzen ada şehirleri inşa etmek için parlak bir proje hayata geçirecek. Projeyi tasarlayan mimar Bjarke Ingels, yükselen deniz seviyesi nedeniyle gelecekte suyun içinde değil, suyun üstünde yaşamak istediklerini belirtti.

300 KİŞİLİK YÜZEN ŞEHİRLER

Yaklaşık 300 kişiye ev sahipliği yapacak bu küçük yüzen şehirler, üç futbol sahası büyüklüğünde, altıgen bir yapıda ve birbirlerine bağlanabilir bir şekilde inşa edilecek.

Mimar Bjarke Ingels, ''Denizin üzerinde bir şehrin olduğu, akşamları gidip dolaşabileceğiniz ve şehrin içinde elektrikli deniz araçları ile dolaşabileceğiniz, gezinebileceğiniz ve takılabileceğiniz bir topluluk limanı hayal edin. Şehirleri birbirinden ayıran su caddelerinin olduğu bu benzersiz proje, tamamen sosyal bir kentsel altyapı olacak.'' ifadelerini kullandı.

Proje ekibi, bu şehirleri sadece zenginlerin yaşayacağı bir yer olarak değil, ihtiyacı olan tüm kıyı bölgelerine uygun ve erişilebilir olmasını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.