Olaylı ayrılığın ardından Sıla ilk kez ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Sıla, daha önce kendisine tokat attığı gerekçesiyle ayrıldığı Ahmet Kural'la bir kez daha barışmış, ancak yaşanılan bir tartışmayla tekrar aynı olayı yaşamıştı.

SOSYAL MEDYADAN İLK PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı yaşadığı bu derin sarsıntıyla birlikte kendisini mahkeme salonlarında bulmuştu. Yaşadığı travma sonrası bir süredir ortalarda görülmeyen Sıla, geçtiğimiz günlerde ilk kez kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sıla Antalya'da konser verdi ViDEO

ANTALYA'DA KONSER VERDİ

24 Kasım 'Öğretmenler Günü' için paylaşım yapan Sıla, aynı gün de Antalya'da konser verdi.

Böylece ünlü şarkıcı yaşadıklarından sonra ilk kez ortaya çıkmış oldu. Bu arada genç şarkıcının konserde moralinin gayet yerinde olduğu da görüldü.