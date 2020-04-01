OLED ekran nedir

Basitçe söylemek gerekirse; OLED'ler, elektrikle beslendiklerinde ayrı olarak aydınlanabilen organik bileşiklerden üretilirler.

Tek bir OLED, aslında ekrandaki tek bir pikselin boyutudur. Bu nedenle bu piksellerin TV ekranınızı doldurmaları için milyonlarca ışığın yanması ve kapanması gerekir.

Bu nedenle bir OLED TV'nin pikselleri kapatıldığında tamamen siyah renkte ve kapalı halde görünür. OLED TV'ler diğer teknolojilere göre daha ince yapılabilir ve hatta esnetilebilir.

OLED ekranlar; daha iyi siyah seviyeleri, daha iyi kontrast oranları ve daha iyi bir görüş açısı sunuyor.

Daha hafif ve daha ince olan OLED TV'ler, aynı zamanda daha az enerji harcar. Özellikle karanlık ortamda televizyon izlemeyi seven kullanıcılar için OLED iyi bir seçim olacaktır.