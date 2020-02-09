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Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

Güney Kore'de 4 yıl önce kızını kaybeden bir anne için 'sanal gerçeklik' ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızıyla buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

DHA | 09.02.2020 - 03:15..
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2016 yılında Jang Ji-sung isimli kadının 7 yaşındaki kızı Nayeon, geçirdiği bir hastalık sonrası hayatını kaybetmişti. ‘Sanal gerçeklik’ projeleri yapan bir firma ise 8 aylık bir çalışma ile ölen kızın görüntüsünü oluşturdu.

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

SANAL GERÇEKLİKTE KIZIYLA BULUŞTURDULAR

Anne ve kızının daha önce gittikleri bir parkın sanal gerçekliğini de hazırlayan firma, aileyi stüdyoya davet etti. Stüdyoya gelen anneye bir sanal gerçeklik gözlüğü verildi, eşi ve diğer kızı ise teknik ekip ile birlikte izleyici bölümünde süreci izledi.

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

Sanal gerçeklikte annenin kızı ile buluştuğu anlar ise stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu

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