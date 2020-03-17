Olga Kurylenko: Beni hastaneye almadılar

Bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüse yakalanan Ukrayna doğumlu 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, başından geçenleri paylaştı. Ünlü oyuncu, 39 derece ateşli olmasına rağmen kendisini hastaneye yatırmak istemediklerini de belirtti.

"EVDE BEKLEDİM"

Evinde izolasyonda olduğunu belirten oyuncu, "Çünkü beni almadılar. Hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana" diye yazdı.

"NEREDEN KAPTIM BİLMİYORUM"

Kurylenko, ateşi 39 dereceye çıktıktan sonra çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede test yapıldığını belirtti. Oyuncu, boğazından alınan sürüntü örneğiyle test yapıldığını anlattı. Olga Kurylenko, koronavirüsü nereden kaptığına yönelik soruya da "Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir" diye yanıt verdiği. Bindiği taksiden bile almış olabileceğini belirtti.

Oyuncu, ateşinin bir hafta boyunca 38 derece olduğunu zaman zaman 38.5'a çıktığını belirterek "Bugün düştü" diye yazdı.