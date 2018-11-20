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Ölü balinanın midesinden 6 kilo atık çıktı

Endonezya'da ölü bir İspermeçet balinası kıyıya vurdu. Balinanın midesinden 6 kilo atık çıktı.

REUTERS | 20.11.2018 - 17:27..
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Bölgedeki bir milli parkta ölü olarak bulunan balinanın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

Vatandaşlar ölü balığı temizlerken midesinden 115 bardak dahil toplamda 6 kilo ağırlığında plastik atık çıkardı.

Wakatobi National Park'ın yaptığı açıklamada, 9,5 metre uzunluğa sahip ölü balinanın çürümeye yüz tutmuş olarak Kapota Adası yakınlarında bulunduğunu aktardı.

BİNDEN FAZLA İP VE ÇUVAL

Balinanın ölüm nedeni henüz bilinmezken, midesinden çıkanlar şöyle sıralandı; 4 pet şişe, 115 bardak, 2 terlik ve binden fazla ip ve çuval.

2015 yılındaki bir araştırmaya göre, Endonezya plastik atıkları kontrol edemeyen 2. ülke olarak listede yerini almıştı.

Ölü balinanın midesinden 6 kilo atık çıktı

Ölü balinanın midesinden 6 kilo atık çıktı

Ölü balinanın midesinden 6 kilo atık çıktı

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