Ömer Çelik'ten 'Kürt kadın' fıkrasına tepki: Aşağılayıcı söylemi kınıyoruz

İş insanı Rahmi Koç’un İzmir’deki hastane açılışında anlattığı fıkra büyük tepki topladı.

Koç'un Kürt kadınları hakkındaki sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, siyasi isimlerden de konuya dair açıklamalar geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınadıklarını vurgulayarak, hiçbir kesimin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyetinin; aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamayacağının altını çizdi.

"BU YANLIŞ SÖYLEMLERDEN KESİNLİKLE UZAK DURULMASI GEREKİR"

Ömer Çelik'in, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz.



Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır.



Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti; aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz.



İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur.



Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir.”

"NEFRET SÖYLEMLERİ, MİZAH KILIFI İLE ASLA MAZUR GÖRÜLEMEZ"

““Kürt kadın” ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir.



Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz.



Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez.



Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir.



Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir.



Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir.”