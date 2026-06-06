Rahmi Koç'un anlattığı Kürt fıkrasına Pervin Buldan'dan tepki: Rezillik

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı fıkra, tepkilerin odağına yerleşti.

Dün İzmir'de bir hastane açılışına katılan Rahmi Koç, tek tek hasta ve muayene odalarını gezdi.

Koç, bu gezisi sırasında da konuklara fıkra anlattı.

Ancak Kürt kadınları hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki topladı.

ANLATTIĞI FIKRA GÜNDEM OLDU

Rahmi Koç, Binali Yıldırım ve protokol ile beraberken anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasında giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ CEPHESİNDEN TEPKİ

Rahmi Koç'un anlattığı fıkraya, DEM Parti cephesinden tepki geldi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Haddinizi bilin" ifadesine yer verildi ve şöyle devam edildi;

"IRKÇILIK MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

“İzmir’de bir hastane açılışında, mizah kisvesi altında Kürt kadınların dilini, kimliğini ve bedenini hedef alan cinsiyetçi söylemler, erkek egemen iktidarın ayrımcı politikalarının bir sonucudur.



İktidar ve sermayenin Kürt düşmanlığının, kadın düşmanlığı üzerinden nasıl beslendiğinin bir göstergesidir. Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin mizah adı altında meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Haddinizi bilin!”

DEM PARTİLİ VEKİLLERDEN DE TEPKİ YAĞDI

Rahmi Koç'un anlattığı fıkraya tepki veren Pervin Buldan, "Hiç utanma yok. Tek kelimeyle rezillik" notunu üştü.

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT: ÖZÜR DİLE RAHMİ KOÇ

Diğer bir tepki veren isim ise Gülistan Kılıç Koçyiğit oldu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, "Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin dili, dini, yaşı, sınıfı yok." diyerek Rahmi Koç'u özür dilemeye davet etti.

Aynı şekilde DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da tepkisi sertti.

"İĞRENÇ BİR ESPRİ"

Gergerlioğlu, "Kürt sorunu da neymiş, öyle bir şey mi kaldı diyenlere!

Bilinçaltınızdaki dışlama, hakaret, utanmazlık bitmedi!

Rahmi Koç özür dile!

Bu iğrenç espriye gülenler özür dile!

Kürt halkının onurunu çiğnetmeyiz!

Bu aşağılama suçunu işleyemezsiniz!" dedi.