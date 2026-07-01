Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Kendi siciline yazdığı bir utançtır

Muhalif isimlerin Batı medyasına Türkiye şikayetleri devam ediyor...

Geçtiğimiz yıl mart ayında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Manisa Milletvekili Özgü Özel, Batı medyasında yayınladıkları yazı ve makaleleri ile Türkiye'yi sık sık şikayet ediyorlar.

Son olarak Financial Times'ta “Erdoğan’ın demokrasiye yönelik saldırısı, Türkiye’nin müttefikleri için bir tehdit teşkil ediyor” isimli makalesi yayınlana Özel, eleştirilerin hedefi oldu.

"REJİM NİTELENDİRMESİ BİR CHP GELENEĞİDİR"

Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Söcüsü Ömer Çelik, Özel'e sert tepki göstererek seçimle görev gelen Cumhurbaşkanının temsil ettiği iradeyi 'rejim' olarak nitelemenin bir CHP geleneği olduğunu söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ 'DIŞ VESAYET' ARAYIŞINA YÖNELDİ"

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“CHP’nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey “rejim krizi” çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi “dış vesayet” arayışına yöneldi.



Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye’nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar. Türkiye’de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor.”

"TÜM DÜNYA TÜRKİYE'NİN NATO İÇİNDEKİ GÜÇLÜ ROLÜNÜ KONUŞUYOR"

“Öte yandan Özgür Özel Türkiye’nin NATO içindeki rolünü de sorgulamış. Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür. Tüm dünya Türkiye’nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye’deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor.”

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM DÜNYANIN SÖZÜNE DİKKAT KESİLDİĞİ BİR LİDERDİR"

“Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir.”

"KENDİ SİCİLİNE YAZDIĞI BİR UTANÇTIR"

“Özgür Özel’in “toplumsal ve siyasi çalkantı”dan bahsetmesi ise sadece hezeyandır. Milletimiz kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. “Çalkantı” olan tek yer ise içindeki tahta kavgaları yüzünden CHP’dir.



Özgür Özel’in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi “vesayetçi zihniyetin personeli” olmaktan öteye gidemez."”