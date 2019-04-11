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Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir tutuklandı

Sudan Savunma Bakanı Awad Muhammed Ahmed Ibn Auf, Beşir'in tutuklandığını, hükümetin ve yerel yönetimlerin feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 14:57..
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Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir tutuklandı

Sudan'da ordu, devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

Sudan Savunma Bakanı, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in tutuklandığını, güvenli bir yerde tutulduğunu duyurdu.

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir tutuklandı

OHAL İLAN EDİLDİ

Ülkeyi kurulacak askeri konseyin yöneteceğini, 3 ay boyunca ülkede olağanüstü hal ilan edileceğini, anayasanın askıya alındığını, seçimin geçiş dönemi sonrası yapılacağını belirtti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir tutuklandı VİDEO

"BÜTÜN HÜKÜMET YETKİLİLERİNİ HAPSE ATTIK"

Darbeden sonra ülkenin başına geçen Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, "Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık. Daha sonra halkın da isteği ve çoğunluğu ile müdahale ettik. Bütün hükümet yetkililerini hapse attık" dedi.

Sudan genelinde 1 ay boyunca saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir tutuklandı

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