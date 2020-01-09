Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, bir ödül törenine katıldı. Gecede transparan bir pantolon giyen Gedik, talihsiz bir kaza yaşadı.

PANTOLON YIRTILDI

Tören başlamadan önce arkadaşlarıyla sohbet eden Ömür Gedik’in giydiği transparan pantolonunun arkası yırtıldı.

CEKETİNİ BAĞLADI

Bir süre durumdan habersiz olan Gedik, arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti. Pantolonunun arkasında uzun bir yırtığın meydana geldiğini öğrenen Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağladı.

Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı ViDEO