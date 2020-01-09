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Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı

Transparan pantolonun arkası yırtılan Ömür Gedik, geceyi beline sardığı ceketiyle tamamladı.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 12:27..
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Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, bir ödül törenine katıldı. Gecede transparan bir pantolon giyen Gedik, talihsiz bir kaza yaşadı.

PANTOLON YIRTILDI

Tören başlamadan önce arkadaşlarıyla sohbet eden Ömür Gedik’in giydiği transparan pantolonunun arkası yırtıldı.

Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı

CEKETİNİ BAĞLADI

Bir süre durumdan habersiz olan Gedik, arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti. Pantolonunun arkasında uzun bir yırtığın meydana geldiğini öğrenen Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağladı.

Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı ViDEO

Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı

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