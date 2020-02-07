OneWeb, 34 internet uydusunu uzaya fırlattı

Eğer teknolojiyle yakından ilgileniyorsanız, şu anda birçok şirketin uydu internet hizmeti için yarıştığını biliyorsunuzdur. Bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine ilk internet uydularını geçtiğimiz yıl zaten yerleştirmişti.

Test için fırlatılan uydulardan 400 megabit (Mbps) hıza ulaşıldığını açıklayan şirket, gelecek adına umut verici konuşmuştu.

34 UYDU DAHA FIRLATILDI

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, OneWeb'in 34 uydusunu taşıyan Soyuz 2.1b roketinin, yerel saatle 03.45'te Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldığı belirtildi.

UYDULAR YÖRÜNGEYE YERLEŞTİRİLDİ

OneWeb'in internet sağlayacak 34 uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildiği açıkladı. Ticari kullanımları bu yılın içinde başlayacak uyduların, gelecek yıl 24 saat kesintisiz internet sunması planlanıyor.

TOPLAMDA 2 BİNE YAKIN UYDU OLACAK

Geçtiğimiz yılın başından bu yana 1.200 kilometrelik bir yükseklikte çalışan OneWeb'in internet uyduları, şu anda pek fazla olmasa da 2020 yılının sonuna kadar bu sayının 650'ye çıkması planlanıyor. Proje tamamen bittiğinde ise toplam internet uydu sayısının 1.950 olması öngörülüyor.

2021 YILINDA KULLANIMA AÇILACAK

OneWeb'in internet projesi, aslında tahmin edilenden biraz daha geride kaldı. Şirket, iki yıl önce Federal İletişim Kurulu'ndan onay aldıktan sonra ilk internet uydularını 2018 yılında fırlatmayı ve geçen yıl Alaska bölgesinde kullanıma açmayı planlıyordu. Ancak şirket, şu anda söz konusu uydulardan internet erişimi sağlayabilmek için 2021 yılını bekliyor.

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