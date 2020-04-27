Onur Buldu evlendi

Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz’la hayatını birleştirdi.
EVİNİN BAHÇESİNDE NİKAH KIYILDI
Buldu ve Koz, 19 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapmayı planladıkları nikah törenlerini koronavirüs salgını nedeniyle önceki gün ünlü oyuncunun Etiler’deki evinin bahçesinde yaptı. Buldu salgın nedeniyle nikah törenine oyuncu arkadaşlarını da çağıramadı.
Onur Buldu, eşi Duygu Koz’la çekilen karesini Instagram hesabına “Benim büyük gün ışığım” notuyla yükledi.