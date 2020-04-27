Onur Buldu evlendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ankara Barosunun ifade ettiği hususların, köklü bir hukuk kurumuna yakışmadığını düşünüyor, açıklamayı esefle kınıyorum." dedi.

Brezilya basını, Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves'in 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldığını duyurdu. Haberde Ramos'un biseksüel olduğu ve Neymar'ın aşçısıyla yakalandığı yazıldı.

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Mücbir sebep nedir

Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir.