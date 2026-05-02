Op. Dr. Aziz Sarohan Ensonhaber'e anlattı: Hücreler 30 sene gençleştirilebiliyor

Bu hafta Ensonhaber'in konuğu olan Op. Dr. Aziz Sarohan, Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Op. Dr. Sorahan, yaşlanma karşıtı çalışmaları anlattı.

Çağlar Cilara, tarihten günümüze her dönemde özellikle kadınların üzerinde durduğu ve çeşitli yöntemler deneyerek, geciktirmeyi amaçladığı 'yaşlanma' konusuna ilişkin "Yaşlanma karşıtı çalışmalar şu an hangi düzeyde?" sorusunu yöneltti.

"HÜCRELER 30 SENE GERİ ALINABİLİYOR"

'Yaşlanma'nın sadece günümüzün popüler konusu olmadığını, geçmişte de ismi unutulmayan ve güzellikleriyle anılan kadınların da kendi dönemlerinde bunun için çeşitli yöntemler kullandığını belirtti.

Ardından bu çalışmaların şu anki durumuna ilişkin bilgi veren Sarohan, "Şu anda hücre programlanması düzeyinde." dedi.

Sarohan, yakın zamanda gerçekleştirilen bir çalışmada, hücrelerin yaklaşık 30 sene geri alınabildiğini açıkladı.

"YAŞLANMA KONUSU ESKİDEN DE POPÜLERDİ"

Tıbbın geldiği aşamada, 20-30 yıl yaşlanmayı geri çeken çalışmayı tamamladığını belirten Sarohan, ayrıca şu sözleri kullandı:

"Yaşlanmayla günümüzün popüler konusu ama eskiden de popülerdi. Kleopatra var, Afrodit var. Bunlar, güzellik simgeleridir; ikon haline gelmişler.

Günümüzde bile konuşuluyorlar. Onlar da o zamana göre bir şey yapıyorlardı. Ama günümüzde artık hücre programlanması düzeyinde çalışmalar yapılıyor."

"YAŞLANMA ÇALIŞMALARI ŞU ANDA HÜCRE PROGRAMLANMASI DÜZEYİNDE"

“Şu anda hücre programlanması düzeyinde. Transkripsiyon faktörleri üzerinden. Ya transkripsiyon faktörlerini direkt hücrelere verilerek, vektörler aracılığıyla; genelde viral vektörler, adenovirüs vektörü kullanılıyor.



Ya da bu transkripsiyon faktörlerini çalıştıran çeşitli mediatorler veriliyor.



Yakın zamanda Cambridge’e bağlı bir enstitüde yapılan bir çalışmada yaklaşık 20-30 sene geri alınma, laboratuvar ortamında hücre gençleştirilme çalışması yapıldı.”

"NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?"

Cilara ardından, "Ama şu an tıp 20-30 yıl yaşlanmanmayı geri çeken çalışmayı tamamladı. Peki bu insanda ne zaman uygulanmaya başlar?" sorusunu yöneltti.

Sarohan bu soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Önümüzdeki yıllarda yapay zekanın da hayata geçmesiyle birlikte bu süreçler hızlanacaktır."

PROGRAMI ENSONHABER YOUTUBE KANALINDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN