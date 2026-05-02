Oytun Erbaş yanıtladı: Zayıflama iğneleri sağlığa zararlı mı

Sağlık sektöründe tartışmalar bitmek bilmiyor.

Bunlardan sonuncusu ise son dönemde birçok insanın başvurduğu zayıflama iğneleri.

Bu iğnelerin insan sağlığına bir zararı olup olmadığı uzmanlar arasında tartışmalara neden oluyor.

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNÜYOR

Özellikle hızlı kilo verme vaadiyle öne çıkan bu uygulamalara talep artarken, farklı görüşler dikkat çekiyor.

Bir kesim, doktor kontrolünde ve uygun hastalarda bu tedavilerin önemli faydalar sağlayabileceğini savunurken, bazı uzmanlar ise bilinçsiz kullanımın ciddi riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

KULLANIM SAYISININ ÖNEMLİ ARTIŞ

Sağlık sektöründen paylaşılan verilere göre son yıllarda kilo verme tedavilerine başvuran kişi sayısında belirgin artış yaşanıyor.

Fazla kilo, obezite ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle çözüm arayan birçok kişi, diyet ve egzersizin yanı sıra medikal destek seçeneklerine yöneliyor.

OYTUN ERBAŞ YORUMLADI

Konuya ilişkin yaşanan tartışmalara katılan bir diğer isim ise Prof. Dr. Oytun Erbaş, oldu.

Bilim Plus'ta Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Erbaş, tartışmalar hakkında konuştu.

"ZAYIFLAMA İĞNELERİ SAĞLIĞA ZARARLI MI"

Cilara'nın 'Zayıflama iğneleri sağlığa zararlı mı?' sorusuna yanıt veren Oytun Erbaş, 2010 yılında Türkiye'de bu konuda deneyler yapan ilk insan olduğunu söyledi.

Erbaş, süreci detaylandırarak ilacın kullanım nedeninden ve olası risklerden bahsetti.

