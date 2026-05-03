OPEC+ grubundan petrol üretimini artırma kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.

Grup, piyasa koşullarını, üretim uyumunu ve tazmin süreçlerini her ay düzenli olarak gözden geçiriyor.

ÇEVRİM İÇİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

GÖNÜLLÜ ÜRETİM KESİNTİLERİ ELE ALINDI

Toplantıda, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan ek gönüllü kesintiler kapsamında haziran itibarıyla günlük 188 bin varillik üretim ayarlaması yapmaya karar verdikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı.

Grubun bir sonraki toplantısının 7 Haziran'da yapılacağı duyuruldu.

BAE'NİN AYRILIĞINA RAĞMEN "YOLA DEVAM" MESAJI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 1 Mayıs itibarıyla gruptan ayrılma kararı, OPEC+ içinde önemli bir kırılma olarak değerlendirilmişti.

Buna rağmen bugünkü toplantıda alınan karar, grubun mevcut üretim politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu gösteriyor.