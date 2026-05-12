Opel ve Leapmotor ortaklığı: Avrupa pazarı için elektrikli yeni bir SUV modeli geliyor

Alman otomobil üreticisi Opel, Stellantis grubunun elektrifikasyon stratejisi kapsamında tamamen yeni ve elektrikli bir C-SUV modeli geliştireceğini duyurdu.

Bu projede Leapmotor’un gelişmiş elektrik mimarisi ve batarya teknolojisi, Opel’in tasarım ve mühendislik tecrübesiyle bir araya gelecek.

GELİŞTİRME SÜRECİ HIZ KAZANIYOR

Yeni SUV modeli Almanya'nın Rüsselsheim kentinde tasarlanırken geliştirme çalışmaları, uluslararası ekipler tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Stratejik iş birliği sayesinde aracın geliştirme süresinin, iki yıldan daha kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

ÜRETİM İSPANYA'DAKİ CORSA FABRİKASINDA YAPILACAK

Aracın seri üretiminin 2028 yılında Stellantis’in İspanya’daki Zaragoza tesislerinde başlaması ve Opel Corsa ile aynı fabrikada üretilmesi planlanıyor.

Yeni modelin, markanın mevcut elektrikli ürün gamındaki Grandland, Frontera ve Mokka gibi modellerin yanında güçlü bir alternatif olarak yer alması öngörülüyor.