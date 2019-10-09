Operasyon sonrası 1 milyon mülteci Suriye'ye dönecek

Terör örgütü YPG'nin Amerika'dan aldığı destekle yıllardır işgal altında tuttuğu Suriye'nin kuzeyinde, huzur ve barış ortamının sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenlenmesi an meselesi.

Bu operasyonda Türkiye'nin iki amacı var. Bunlardan biri Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak.

İkincisi ise Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine dönüşünü sağlamak.

Operasyon sonrası için planlarını hazırlayan Türkiye, bölgede Suriyeli mülteciler için yeni köyler ve ilçeler kuracak.

ERDOĞAN AÇIKLADI

Konuyla ilgili en net açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yapmıştı.

Erdoğan, "Planlarımız hazır, projelerimiz hazır. Bunları devlet başkanlarıyla BM'de ikili görüşmelerde paylaştım. Uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz 5 bin nüfuslu 140 köye ve 30 bin nüfuslu 50 ilçeye 1 milyon kişiyi yerleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE TÜM DETAYLAR

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede, 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.

3+1 YENİ EVLER

Köylerin her birinde 350 metrekare parsel büyüklüğüne oturan 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan 1.000 konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek.

HER HANEYE 1 DÖNÜM ARAZİ

Köylerde her haneye, arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek.