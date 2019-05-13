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Oppo, Android Q için Google ile ortaklık yaptı

Oppo, Android Q beta programında Google ile ortaklık yaptıklarını açıkladı.

AA | 13.05.2019 - 09:03..
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Google'ın üzerinde çalıştığı Android'in en yeni sürümü Android Q, şu anda beta test aşamasında bulunuyor. Çeşitli testlerden sonra bütün kullanıcılara açılacak olan Android Q, beraberinde de akıllı telefonlara birçok yeni özellik kazandıracak. Android Q ile gelen bütün özelliklere ulaşmak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Çinli akıllı telefon üretici Oppo, Android Q beta programında Google ile ortaklık yaptıklarını açıkladı. Oppo Yazılım Mühendisliği Başkanı ve OPPO Başkan Yardımcısı Andy Wu, "Google'ı ortak ekosistemimizin ayrılmaz ve uzun süredir devam eden bir üyesi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

oppo

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan Oppo, 7-9 Mayıs'ta Kaliforniya’da düzenlenen “Google I/O 2019” konferansında 5G teknolojisindeki yeniliklerini sergiledi.

Google’nin geliştirici konferansı “Google I/O 2019”a katılan akıllı telefon şirketi Oppo, hem Android işletim sistemi geliştirme alanında hem de 5G teknolojisinde sahip olduğu özellikleri tanıttı.

Oppo ayrıca, Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan ilk akıllı telefon markalarından biri olduğunu açıkladı.

Google I/O 2019 etkinliğiyle ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Etkinlikle ilgili diğer haberlerimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

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