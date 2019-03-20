Oppo AX5s tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung ve Huawei gibi zorlu rakiplerle rekabet içinde olan Oppo, yeni ve farklı tasarım özelliklerine sahip telefonlar üreterek sektörde kalıcı olmak istiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Tayvan'da düzenlediği bir etkinlikte, A5 modelinin daha gelişmiş bir versiyonu olan AX5s'i tanıttı. Avrupa pazarında A5s olarak adlandırılması beklenen yeni telefonun özelliklerine, hep beraber bir göz atalım.

OPPO AX5s ÖZELLİKLERİ

6,2 inç HD+ ekrana sahip olan Oppo AX5s, MediaTek Helio P35 işlemcisinden gücünü alıyor. 13 MP + 2 MP olmak üzere çift arka kamerası bulunan telefonun ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

Orta seviye telefonların hemen hemen hepsinde görmeye alışkın olduğunuz 3 GB RAM'e ve 64 GB depolama alanına sahip Oppo AX5s, 4230mAh batarya kapasitesine sahip.

Yeni çıkan bütün telefonların sahip olduğu Android 9 işletim sisteminin daha düşük bir sürümü Android 8 Oreo ile birlikte gelecek Oppo'nun yeni telefonu, bu konuda kullanıcıları biraz üzebilir. Telefonun çıkış fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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