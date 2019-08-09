Oppo, dünyanın ilk 5G otelini açtı

Akıllı telefon üreticileri yavaş yavaş yeni teknoloji 5G için hazırlıklar yaparken, 5G destekli akıllı telefonları piyasaya sürüyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo ise 5G için farklı bir konseptle karşımıza çıkıyor. Son teknolojiye sahip nakliye konteynerini fütüristik bir otele çeviren Oppo, dünyanın ilk 5G otelini Avustralya'da hizmete açtı.

OPPO RENO 5G KULLANILDI

Oppo'nun Reno 5G akıllı telefonu ve 5G ağının sağladığı olanaklarla inşa edilen otel, ilk konuklarını Avusturalya’nın Gold Coast şehrindeki kültür ve sanat merkezi Home of the Arts’ta (HOTA) kabul etmeye başladı.

Şirket, nakliye konteynerini fütüristik bir otele dönüştürerek son teknoloji ile donatılan dünyanın ilk 5G oteli projesiyle, 5G teknolojisiyle nelerin mümkün olabileceğini göstermeyi amaçlıyor.

BİRÇOK AKILLI UYGULAMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Akıllı Ayna, misafirlerin bir aynadan bekleyebileceği her şeyi ve fazlasını sunuyor. Bu özelik sayesinde en son haberler izlenebiliyor, hisse senetleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip edilebiliyor, gazete okunabiliyor, film izlenebiliyor veya aynadan selfie çekilebiliyor.

Her Yerde Oyun özelliğiyle ise otelin 5G oyun süiti sayesinde, konuklar yüksek kaliteli bir oyun bilgisayarını deneyimleyebiliyor. PC'den oyun oynamanın yanı sıra, Reno 5G akıllı telefonla oyun kütüphanesine de erişilebiliyor.

Konuklar sesle kontrol etme özelliğinden yararlanarak, otelde aydınlatmayı çalıştırabiliyor, en sevdikleri şarkıları YouTube Müzik’ten çalabiliyor veya Google'dan arama yapabiliyor.

5G Otel, Avusturalya'da 5G teknolojisini destekleyen lokasyonlar arasında dolaşarak, teknoloji ve seyahat severlere farklı deneyimler yaşatacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.